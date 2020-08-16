Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Индексация пенсионных выплат россиянам пройдет 1 января 2021 года, но коснется только некоторых категорий пенсионеров, объяснили в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Определяющим фактором при индексации пенсий в следующем году будет являться то, продолжает ли пенсионер работать или находится на заслуженном отдыхе. Для неработающих пенсионеров все останется, как и было, в то время как для трудящихся граждан выплаты увеличатся. Также проиндексируют пенсии военным пенсионерам.

Минтруд уточняет, что предполагаемое увеличение размера пенсии в период до 2024 года составит 6,3%. В результате среднегодовая величина выплат составит 17 432 рубля.

Пенсионные выплаты в 2022 году увеличатся на 5,9%, а в 2023 — на 5,6%. Если гражданин получает пенсию в районе 10 тысяч рублей, то с 2021 года ему прибавят около 600 рублей.