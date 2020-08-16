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13:06   16 Августа 2020
Армия

Силы ЛНА помешали боевикам ИГ похитить мирного жителя на юге Ливии

Силы ЛНА помешали боевикам ИГ похитить мирного жителя на юге Ливии

Военнослужащие Ливийской национальной армии предотвратили попытку нападения боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" на район Гаддува в южном регионе Ливии. Об этом сообщило арабское издание Alsaaa24.

Диверсию боевиков ИГИЛ военные ЛНА предотвратили совместно с отделом госуправления по патрулированию пустыни в южном регионе Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам главы отдела Усамы Асмуна, трое террористов пытались проникнуть в город и похитить одного из местных жителей, однако попали в засаду усилиями ЛНА и патрульных. Двое джихадистов в ходе столкновения погибли, третий получил ранения.

Ранее сообщалось, что амир "Исламского государства" в сирийском Телль-Айбъяде Файсал Блю прибыл из Турции в Ливию, чтобы оказать поддержку режиму так называемого Правительства национального согласия.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #игил #лна #пнс

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