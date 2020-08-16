Силы ЛНА помешали боевикам ИГ похитить мирного жителя на юге Ливии

Военнослужащие Ливийской национальной армии предотвратили попытку нападения боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" на район Гаддува в южном регионе Ливии. Об этом сообщило арабское издание Alsaaa24.

Диверсию боевиков ИГИЛ военные ЛНА предотвратили совместно с отделом госуправления по патрулированию пустыни в южном регионе Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам главы отдела Усамы Асмуна, трое террористов пытались проникнуть в город и похитить одного из местных жителей, однако попали в засаду усилиями ЛНА и патрульных. Двое джихадистов в ходе столкновения погибли, третий получил ранения.

Ранее сообщалось, что амир "Исламского государства" в сирийском Телль-Айбъяде Файсал Блю прибыл из Турции в Ливию, чтобы оказать поддержку режиму так называемого Правительства национального согласия.