Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Коммунисты России» заподозрили в Малышевой угрозу для всей страны

«Коммунисты России» заподозрили в Малышевой угрозу для всей страны

 Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"

Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"
Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

 Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей
Россиян рассмешила рекламная кампания болгарских яиц

Россиян рассмешила рекламная кампания болгарских яиц

 Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске
«Коммунисты России» заподозрили в Малышевой угрозу для всей страны

«Коммунисты России» заподозрили в Малышевой угрозу для всей страны

 Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"

Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"
Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

 Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей
Россиян рассмешила рекламная кампания болгарских яиц

Россиян рассмешила рекламная кампания болгарских яиц

 Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске
13:00   16 Августа 2020
Армия

Украинские ВВС объяснили необходимость закупки бразильских Super Tucano

Украинские ВВС объяснили необходимость закупки бразильских Super Tucano

Вооруженные силы Украины планируют закупить у Бразилии военные самолеты Super Tucano для учебно-боевых целей. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

В ВСУ опровергли информацию о том, что бразильские Super Tucano заменят советские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-24М и Су-24МР. Истребитель бразильского производства рассматривался делегацией ВС ВСУ в качестве учебно-боевого еще в 2019 году.

Также представители ВСУ заявили, что речь о замене советских истребителей на самолеты поколения 4++ заграничного производства шла, но это не Super Tucano, поскольку данный тип самолета не имеет таких характеристик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#украина #всу #ввс #Super Tucano

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...