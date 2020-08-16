Украинские ВВС объяснили необходимость закупки бразильских Super Tucano

Вооруженные силы Украины планируют закупить у Бразилии военные самолеты Super Tucano для учебно-боевых целей. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

В ВСУ опровергли информацию о том, что бразильские Super Tucano заменят советские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-24М и Су-24МР. Истребитель бразильского производства рассматривался делегацией ВС ВСУ в качестве учебно-боевого еще в 2019 году.

Также представители ВСУ заявили, что речь о замене советских истребителей на самолеты поколения 4++ заграничного производства шла, но это не Super Tucano, поскольку данный тип самолета не имеет таких характеристик.