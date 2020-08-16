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12:22   16 Августа 2020
Общество

Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"

Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"

Пострегистрационные исследования первого препарата от коронавирусной инфекции могут занять несколько месяцев, сообщил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тестирование лекарства может длиться от четырех до шести месяцев, уточнил специалист. Об этом сообщает РИА Новости.

Медикаменты для лечения опасных заболеваний внесут в список важнейших. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#вакцина #коронавирус #гинцбург

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