Гинцбург назвал сроки пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V"

Пострегистрационные исследования первого препарата от коронавирусной инфекции могут занять несколько месяцев, сообщил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тестирование лекарства может длиться от четырех до шести месяцев, уточнил специалист. Об этом сообщает РИА Новости.

Медикаменты для лечения опасных заболеваний внесут в список важнейших. Об этом сообщает телеканал "360".