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12:14   16 Августа 2020
Политика

Россиян рассмешила рекламная кампания болгарских яиц

Россиян рассмешила рекламная кампания болгарских яиц

Болгарский производитель яиц запустил рекламную кампанию, которая заставила русских, проживающих в Болгарии, смеяться до истерики.

На территории Болгарии проживает большое количество россиян, которые зачастую делятся в Сети забавными случаями из повседневной жизни в другой стране. Так, недавно в магазинах на полках появились в продаже куриные яйца, этикетка на которых порадовала соотечественников.

Производитель написал на продукте "Яйца брей!". "Брей" в переводе с болгарского означает что-то вроде "Ух ты" или "Ничего себе". На русском же языке эта фраза звучит смешно и даже неприлично. Примечательно, что рекламу разместили даже на огромных баннерах в разных городах, делятся пользователи группы "ВКонтакте" "Русская Варна".

Телеканал "360" сообщал, что песня из старой российской рекламы завоевала соцсеть TikTok.

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Автор: Юлия Яковлева
#болгария #яйца #перевод

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