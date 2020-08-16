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 Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске
12:00   16 Августа 2020
Политика

Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

Кортеж президента Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

Президентский кортеж уже прибыл к Дому правительства в Минске. Вскоре там начнется митинг в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как информировал ТАСС, автомобили ОМОН и автозаки также прибывают к Дому правительства на площади Независимости в белорусской столице. Сама площадь обнесена металлическими ограждениями. Всех прибывающих тщательно досматривают сотрудники милиции.

В настоящее время обстановка в месте проведения предстоящего митинга в поддержку Лукашенко спокойная. Свои акции планируют провести и представители оппозиции.

Выборы главы государства прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, свыше 80% голосов получил действующий президент страны Александр Лукашенко.

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Автор: Ирина Большунова
#минск #белоруссия #лукашенко #омон #Дом правительства Белоруссия

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