США вскоре запустят механизм восстановления санкций против Ирана

Америка запустит механизм восстановления санкций против Ирана уже на следующей неделе. Об этом информировал президент страны Дональд Трамп.

Ранее в пятницу, 14 августа, Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступали США. В рамках СВПД разрешительный порядок поставок военной техники в Иран носит временный характер и истекает к 18 октября 2020 года. За резолюцию высказалась Америка и Доминикана. Против инициативы выступили РФ и КНР. Остальные члены Совбеза решили воздержаться от ответа.

"Мы будем восстанавливать санкции. Вы увидите это на следующей неделе", — обозначил Трамп.

Сегодня, 16 августа, президент США сообщил о смерти младшего брата Роберта, которому было 72 года. Об этом информирует "360".