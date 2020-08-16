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11:38   16 Августа 2020
Политика

США вскоре запустят механизм восстановления санкций против Ирана

США вскоре запустят механизм восстановления санкций против Ирана

Америка запустит механизм восстановления санкций против Ирана уже на следующей неделе. Об этом информировал президент страны Дональд Трамп.

Ранее в пятницу, 14 августа, Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступали США. В рамках СВПД разрешительный порядок поставок военной техники в Иран носит временный характер и истекает к 18 октября 2020 года. За резолюцию высказалась Америка и Доминикана. Против инициативы выступили РФ и КНР. Остальные члены Совбеза решили воздержаться от ответа.

"Мы будем восстанавливать санкции. Вы увидите это на следующей неделе", — обозначил Трамп.

Сегодня, 16 августа, президент США сообщил о смерти младшего брата Роберта, которому было 72 года. Об этом информирует "360".

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Автор: Илья Романович
#сша #иран #трамп

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