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11:36   16 Августа 2020
Экономика

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Развернувшаяся борьба за передел экспортного рынка Китая открывает отличные возможности для России, у которой появился шанс потеснить США на китайском рынке продовольствия, отмечает Сергей Савчук в статье для РИА Новости.

Китай на протяжении уже двух месяцев страдает от проливных дождей, наносящих огромный ущерб обширным сельхозугодиям страны. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников относиться к еде бережно и поручил правительству разработать программу продовольственной безопрасности.

Таким образом, Китай ожидает увеличение поставок продуктов из-за рубежа, из-за чего возникает вопрос, кто сможет занять место главного импортера для республики. Как отмечает Савчук, среди основных претендентов значатся Бразилия, Канада, Австралия, Франция и США, а Россия пока что находится в конце первой десятки.

По условиям подписанного этой зимой соглашения, Китай обязан закупать сельскохозяйственных товаров у американских компаний на сумму не менее 50 млрд долларов в год, однако на практике дело обстоит иначе, пишет РИА Новости.

Эксперт указывает на прокатившуюся в США среди сельхозпроизводителей волну банкротств и натянутые отношения между Пекином и Вашингтоном. Поменять ситуацию может усилившееся за последние годы сотрудничество России с Китаем.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #китай #продовольствие #международная торговля

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