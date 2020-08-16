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11:18   16 Августа 2020
Общество

Распределение вакцины от COVID-19 в РФ будет контролировать государство

Распределение вакцины от COVID-19 в РФ будет контролировать государство

Первая российская вакцина от коронавируса, получившая название "Спутник V", включена в перечень лекарств, которые распределяют по регионам на федеральном уровне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распределение позволит контролировать поставки препарата в регионы России и поможет избежать дефицита, сообщили в правительстве. Помимо вакцины, в список входят такие лекарства, как дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

О регистрации первой российской вакцины объявил глава государства Владимир Путин 11 августа. Он уверен в ее эффективности и отметил, что препарат вырабатывает устойчивый иммунитет.

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Автор: Борис Нестеров
#контроль #вакцина #коронавирус

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