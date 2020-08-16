Стали известны результаты Telegram-голосования о выборах в Белоруссии

Больше половины респондентов отдали свои голоса за Светлану Тихоновскую. Об этом сообщил официальный канал Telegram в Белоруссии, создавший анонимный опрос.

Приблизительно семь процентов опрошенных поделились, что не ходили на избирательные участки. Тем временем. три процента заявили о том, что проголосовали против всех. Также известно, что за настоящего президента Александра Лукашенко отдали свой голос лишь два процента респондентов.

Девятого августа прошли народные выборы на пост главы Белоруссии. Александр Лукашенко, по информации ЦИК, набрал 80 процентов голосов.За ним шла Светлана Тихоновская со своими 10,12 процентами.Жители Белоруссии не довольны подобными результатами, на фоне этого начались акции протеста.