В России за сутки выявлено менее пяти тысяч новых случаев коронавируса

Медики зафиксировали 4969 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

Врачи выявили 4969 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах России. Бессимптомно заболевание протекало у 25,8% пациентов.

Зафиксировано 68 летальных исходов по всей стране, полностью вылечить удалось 3557 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев составляет 922 853, из них 732 968 человек полностью выздоровели. Полную информацию о коронавирусе, о выздоровевших и заболевших можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.