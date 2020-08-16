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Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

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10:49   16 Августа 2020
Общество

В России за сутки выявлено менее пяти тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено менее пяти тысяч новых случаев коронавируса

Медики зафиксировали 4969 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

Врачи выявили 4969 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах России. Бессимптомно заболевание протекало у 25,8% пациентов.

Зафиксировано 68 летальных исходов по всей стране, полностью вылечить удалось 3557 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев составляет 922 853, из них 732 968 человек полностью выздоровели. Полную информацию о коронавирусе, о выздоровевших и заболевших можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #оперштаб

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