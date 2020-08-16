«Коммунисты России» заподозрили в Малышевой угрозу для всей страны

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил «Политике Сегодня», почему ранее призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву, которая сейчас находится в США.

Накануне Сурайкин заявил журналистам, что своей поездкой Малышева продемонстрировала «наплевательское» отношение к россиянам, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в Соединенных Штатах. Политик считает, что Малышева может привезти с собой инфекцию и «перезаразить» россиян «американским вариантом коронавируса».

На вопрос корреспондента о том, что делать со всеми россиянами, оказавшимися в США во время пандемии, Сурайкин отметил конкретный характер своих претензий: они направлены только в адрес телеведущей.

«Ситуации везде разные. В отношении Малышевой важно то, что она публично выступала и ратовала за здоровье нации и более чем странно, что она в период пандемии поехала в США. Было бы логично к ней применять такие жесткие меры. С другими гражданами надо смотреть по ситуации: кому-то надо в США на лечение серьезного заболевания, у кого-то там родственники… Другой вопрос, что надо гораздо внимательнее относиться нашим гражданам к пандемии и в такие страны, как США, пока не летать, потому что это ставит под угрозу здоровье и жизнь многих людей», — рассказал Сурайкин.

Ранее Малышева в Instagram сообщила, что не может вылететь из США из-за отмены прямых рейсов в Россию и пожаловалась на работу компании «Аэрофлот».

По мнению Сурайкина, госпожа Малышева сделала серьезную ошибку, когда будучи апологетом здоровья в России посетила Соединенные Штаты в небезопасное время. В отношении «простых людей» лидер «Коммунистов России» предлагает использовать более лояльный подход.

«Я так понимаю, что большинство граждан России либо еще раньше начала пандемии вернулись из США, либо своевременно прошли тесты и соблюдали режим самоизоляции, понимая, что создают опасность для других граждан», — заявил Сурайкин.

Также Сурайкин отметил, что Малышева «в душе давно американка». Он уточнил в комментарии ПС причины такого вывода: как сообщали СМИ, у телеведущей в собственности находится особняк, расположенный в пригороде Нью-Йорка. Помимо дома журналисты обнаружили у семьи Малышевой и другую недвижимость класса «люкс»: две квартиры в элитной части Нью-Йорка — на Манхэттене. Младший и старший сыновья телеведущей живут и работают в США. Сама же теледоктор часто проводит в Штатах время со своими внуками.

«Если человек постоянно живет в США, постоянно туда вылетает, несмотря на то, что там есть большая опасность для жизни граждан, с которыми ей по приезду в Россию нужно будет общаться, значит, они уже больше американка, нежели чем россиянка», — поделился мнением лидер «Коммунистов России».

США до сих пор лидируют по количеству зараженных: сейчас в Америке подтверждено 5 361 302 случая заболеваний COVID-19 — это практически четверть от количества всех заражений в мире.

15 августа началось производство первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса, созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V»: о том, почему наименование вакцины стало «космическим» и как на разработку отреагировали в США и Европе, читайте в материале «Политики Сегодня».