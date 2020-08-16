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Цепкало планирует встречу с политиками из Вашингтона в Польше

Цепкало планирует встречу с политиками из Вашингтона в Польше

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10:27   16 Августа 2020
Политика

Цепкало планирует встречу с политиками из Вашингтона в Польше

Цепкало планирует встречу с политиками из Вашингтона в Польше

Политик Валерий Цепкало планирует на время переехать в Варшаву для проведения важных переговоров.

Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало планирует встречу с "серьезными" политическими деятелями из Соединенных Штатов Америки. Глава пресс-службы белорусского политика Алексей Урбан отмечает, что американцы не являются представителями "действующей власти в США". Информацию сообщает ТАСС.

Сейчас Цепкало живет на Украине. куда он уехал еще до выборов президента Белоруссии вместе со своей семьей. Политик аргументировал свой "побег" из страны страхом уголовного преследования.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #белоруссия #цепкало

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