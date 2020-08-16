Цепкало планирует встречу с политиками из Вашингтона в Польше

Политик Валерий Цепкало планирует на время переехать в Варшаву для проведения важных переговоров.

Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало планирует встречу с "серьезными" политическими деятелями из Соединенных Штатов Америки. Глава пресс-службы белорусского политика Алексей Урбан отмечает, что американцы не являются представителями "действующей власти в США". Информацию сообщает ТАСС.

Сейчас Цепкало живет на Украине. куда он уехал еще до выборов президента Белоруссии вместе со своей семьей. Политик аргументировал свой "побег" из страны страхом уголовного преследования.