CNN: Обама обвинил Трампа в попытке лишить жителей США желания голосовать

Бывший глава США Барак Обама обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в попытках "заморить голодом" Почтовую службу Соединенных Штатов (USPS), сообщает CNN.

Также Обама добавил, что сложилась "неслыханная" ситуация, когда действующий лидер страны пытается отбить у граждан США желание голосовать на предстоящих президентских выборах. Таким образом он прокомментировал попытки Трампа прекратить финансирование USPS, назвав его нежелание выделять столь необходимые средства малодушной попыткой повысить свои шансы на победу на выборах.

"Мы никогда раньше не видели, чтобы президент говорил: "Я предприму попытку активного подрыва почтовой службы, чтобы создать стимул для голосования, и я буду откровенен касательно причины, почему я это делаю", — подчеркнул Обама.

CNN объясняет, что в своем комментарии бывший лидер страны затронул продолжающиеся переговоры между демократами и республиканцами по очередному законопроекту о стимулирующих мерах на фоне COVID-19. Демократы включили в этот документ предложение американской почтовой службы выделить 25 млрд долларов на финансирование этой организации, которая оказалась в непростом положении, передает "ИноТВ"

"Теперь президент дополнительно вставляет палки в колеса, пытаясь заморить почтовую службу голодом", — сказал Обама.

Как указывает издание, помимо этого глава США в очередной раз повторил свое ложное утверждение о том, что голосование по почте приведет к масштабному мошенничеству.