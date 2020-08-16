Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Объявлена дата начала третьего этапа исследования вакцины от COVID-19

Объявлена дата начала третьего этапа исследования вакцины от COVID-19

 ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов

ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов
Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

 Российский лес стоит дороже отечественной нефти

Российский лес стоит дороже отечественной нефти
CNN: Обама обвинил Трампа в попытке лишить жителей США желания голосовать

CNN: Обама обвинил Трампа в попытке лишить жителей США желания голосовать

 Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США

Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США
Объявлена дата начала третьего этапа исследования вакцины от COVID-19

Объявлена дата начала третьего этапа исследования вакцины от COVID-19

 ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов

ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов
Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

 Российский лес стоит дороже отечественной нефти

Российский лес стоит дороже отечественной нефти
CNN: Обама обвинил Трампа в попытке лишить жителей США желания голосовать

CNN: Обама обвинил Трампа в попытке лишить жителей США желания голосовать

 Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США

Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США
9:47   16 Августа 2020
Армия

США и Израиль опасаются поставок С-400 в Иран после снятия эмбарго

США и Израиль опасаются поставок С-400 в Иран после снятия эмбарго

Иран может начать приобретать средства противовоздушной обороны и современные истребители у России и Китая после снятия оружейного эмбарго. Такие опасения выразили американские аналитики из издания Breaking Defense Брэдли Боуман и Шейн Прейсуоте.

По словам экспертов, Тегеран в 2019 году уже пытался закупить у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", но предложение было отклонено Москвой. Теперь, как считают аналитики, если оружейное эмбарго будет снято, Россия может воспользоваться возможностью поставлять вооружение Ирану.

Также Боуман и Прейсуоте отметили, что Вашингтон и Тель-Авив будут готовиться к такому варианту событий. Примером аналитики назвали совместные учения США и Израиля по отработке удара по ПВО и самолетам противника с участием американского истребителя F-35 Lightning II.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #иран #израиль #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...