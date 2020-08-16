США и Израиль опасаются поставок С-400 в Иран после снятия эмбарго

Иран может начать приобретать средства противовоздушной обороны и современные истребители у России и Китая после снятия оружейного эмбарго. Такие опасения выразили американские аналитики из издания Breaking Defense Брэдли Боуман и Шейн Прейсуоте.

По словам экспертов, Тегеран в 2019 году уже пытался закупить у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", но предложение было отклонено Москвой. Теперь, как считают аналитики, если оружейное эмбарго будет снято, Россия может воспользоваться возможностью поставлять вооружение Ирану.

Также Боуман и Прейсуоте отметили, что Вашингтон и Тель-Авив будут готовиться к такому варианту событий. Примером аналитики назвали совместные учения США и Израиля по отработке удара по ПВО и самолетам противника с участием американского истребителя F-35 Lightning II.