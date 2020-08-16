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CNN: Обама обвинил Трампа в попытке лишить жителей США желания голосовать

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 Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США

Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США
9:23   16 Августа 2020
Политика

Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США

Трамп отложит саммит по Ирану до окончания выборов в США

Инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану прокомментировал глава США Дональд Трамп.

По его словам, он вряд ли поддержит идею лидера России по проведению саммита по Ирану в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

Ранее российский президент предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу глав стран-постоянных членов Совета безопасности ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации. Также он отметил, что Москва сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Наверное, нет. Думаю, мы подождем до окончания выборов", — подчеркнул Трамп.

Совбез ООН не поддержал резолюцию Соединенных Штатов о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

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Автор: Илья Романович
#сша #путин #иран #трамп

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