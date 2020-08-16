Объявлена дата начала третьего этапа исследования вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнется пострегистрационный этап тестирования российской вакцины против коронавируса.

В третьем этапе исследования примут участие десятки тысяч человек. Тестирование начнется в течение ближайших 7-10 дней. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 15 августа.

Со слов Гинцбурга, НИЦ предоставит первую версию протокола пострегистрационных испытаний в понедельник. В течение недели Министерство здравоохранения РФ утвердит результаты исследования.

Пострегистрационные испытания российской вакцины от COVID-19 пройдут в Московском регионе.