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 ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов

ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов
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8:49   16 Августа 2020
Общество

ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов

ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов

Россияне могут получить возможность пополнять свои банковские карты через кассы в магазинах. О намерении внедрения подобной системы сообщили "Известия" со ссылкой на представителя Центробанка.

По информации из газеты, этот проект будет запущен только некоторыми банками, потому что не все из них еще рассматривают эту возможность. ЦБ считает эту систему перспективной в плане финансовой доступности.

Благодаря подобной идее жителям России не нужно будет ходить до банкомата. Пополнить свою карту они смогут на кассе ближайшего магазина.

Сообщается, что платежная система Visa обсуждает с участниками рынка реализацию сервиса по пополнению баланса платежных карт на кассах, сообщил "Известиям" ее представитель.

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Автор: Кристина Мокроусова
#центробанк #цб #банковские карты

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