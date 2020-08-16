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ЦБ хочет внедрить систему пополнения банковских карт через кассы магазинов
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8:48   16 Августа 2020
Общество

Собянин анонсировал дату начала вакцинации от ОРВИ

Собянин анонсировал дату начала вакцинации от ОРВИ

Вакцинация от сезонных заболеваний, ОРВИ и гриппа начнется в Москве 1 сентября. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник в эфире телеканала "Россия-1" сообщил, что в минувшем году были привиты осенью около семи миллионов москвичей. Он предположил, что это могло спасти от пиков заболеваний весной, когда началась пандемия коронавируса.

Собянин заявил о необходимости как минимум повторить данный показатель и выполнить его раньше — поскольку все равно нужен тот период времени, когда вакцина начнет работать. По его словам, по этой причине массовая вакцинация стартует с 1 сентября.

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Автор: Яна Либерман
#собянин #вакцина #коронавирус

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