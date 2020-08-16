Пушков заявил об "унизительной изоляции" США в Совбезе ООН

Инициативу США продлить оружейное эмбарго против Ирана не поддержали в Совбезе ООН. Вашингтон вновь оказался в "унизительной изоляции", считает российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Twitter Пушков отреагировал на результаты голосования в Совбезе ООН по резолюции США о продлении эмбарго на оружие против Ирана. Поддержала Штаты только Доминикана, Россия и Китай выступили против, остальные члены Совбеза воздержались.

Сенатор считает, что проект США "провален", и это нанесло еще один удар по авторитету Вашингтона. Пушков напомнил о действиях Америки в отношении строительства газопровода "Северный поток — 2". Соединенные Штаты Америки всячески пытаются противостоять реализации проекта, однако в других странах растет сопротивление к подобным действиям.