Назван способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей

Мужчина в возрасте 30 лет с постоянным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может получать страховую пенсию в размере более 20 тысяч рублей. Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей ему понадобятся накопления.

Способ получения пенсии в размере 50 тысяч рублей назвал начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис. Он отметил, что для этого при условном выплатном периоде в 15 лет нужно накопить добровольно еще 4,9 млн рублей. Информацией об этом поделилось агентство "Прайм".

Отложить такую сумму за 30 лет, по словам аналитика, проблематично. Достойной пенсией обычно считается выплата на уровне 60 процентов от заработка. Для мужчины, который был выбран в качестве примера, это будет 30 тысяч рублей. Дополнительный пенсионный капитал составит 1,7 миллиона рублей.

Увеличить пенсию можно с помощью повышения трудового стажа до 40 лет. Тогда размер страховой пенсии будет составлять примерно 23 тысячи рублей.