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8:34   16 Августа 2020
Политика

Немецкий министр назвал покупку газа у США невыгодной

Немецкий министр назвал покупку газа у США невыгодной

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ. Об этом сообщает RT Deutsch.

Министр отметил, что вопрос о дополнительной покупке сжиженного газа не стоит. По его словам, правительство ФРГ работает над зданием крупных терминалов СПГ для экспорта — в конечном итоге речь о сохранении конкурентоспособных вариантов.

Пегель отметил, что в США есть "особые методы" добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа. Кроме того, его необходимо превращать в жидкость, чтобы перевозить на дальние расстояния.

Он отметил, что это делает с точки зрения стоимости невыгодной закупку американского газа. Однако, терминалы для СПГ все же будут построены. По его словам, настоящий страх США состоит в том, что их цены на СПГ могут не выдержать конкуренции.

Министр отметил, что США оказывают сильное давление на компании, связанные с российским газопроводом "Северный поток — 2". Он отметил, что финансирующие проект лица обеспокоены ситуацией.

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Автор: Юлия Яковлева
#германия #спг #Северный поток — 2 #американский газ

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