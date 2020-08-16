Жаркая погода вновь настигнет Европейскую часть России на следующей неделе

Жители Европейской части России почувствуют потепление с 16 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он назвал сроки, когда вернется летняя жара.

Вильфанд рассказал, что до 19 августа температура воздуха в дневное время будет превышать отметку в 20 градусов. Однако ночью будет уже прохладно — от 8 до 13 градусов тепла. Такая температура характерна для сентября, подчеркнул сотрудник Гидрометцентра.

Во второй половине будущей недели россияне снова почувствуют лето. В некоторые дни температура будет доходить до плюс 28 градусов тепла.Вильфанд также назвал регионы, где купаться уже нежелательно. Проводить время в воде уже некомфортно в Москве и Петербурге.