Российский лес стоит дороже отечественной нефти

Российский лес стоит в три раза дороже отечественной нефти. К таким выводам пришли аналитики, оценив богатство человечества, используя многокомпонентную методику.

По скромным подсчетам отечественная древесина стоит порядка 4 трлн рублей, а по оптимистичным может достигать 17 трлн рублей. Об этом заявил партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин, сообщают "Вести".

По этой методике стоимость леса на Земле составляет от 50 до 150 трлн рублей. Стоимость же мировых запасов нефти равняется около 66 трлн рублей, а золота около 14 трлн рублей.