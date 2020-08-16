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8:09   16 Августа 2020
Экономика

Российский лес стоит дороже отечественной нефти

Российский лес стоит дороже отечественной нефти

Российский лес стоит в три раза дороже отечественной нефти. К таким выводам пришли аналитики, оценив богатство человечества, используя многокомпонентную методику.

По скромным подсчетам отечественная древесина стоит порядка 4 трлн рублей, а по оптимистичным может достигать 17 трлн рублей. Об этом заявил партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин, сообщают "Вести".

По этой методике стоимость леса на Земле составляет от 50 до 150 трлн рублей. Стоимость же мировых запасов нефти равняется около 66 трлн рублей, а золота около 14 трлн рублей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нефть #лес #золото

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