Сторонники Лукашенко примут участие в митинге поддержки президента

Акции в поддержку избранного лидера Белоруссии Александра Лукашенко состоятся сегодня по всему Минску. Об этом сообщает "Вести.ру".

Известно, что в 12 часов дня акции начнутся не только на площади Независимости, но и на площади Победы, у Дома офицеров и в других районах Минска.

Сторонники Лукашенко объединятся под девизом "Не дадим развалить страну". На свои акции собираются и сторонники оппозиции. Участники несанкционированных акций в два часа дня призывают выйти на ту же площадь Независимости в рамках движение под названием "За свободу".

Девятого августа прошли народные выборы президента Белоруссии. Александр Лукашенко, по информации ЦИК, набрал 80 процентов голосов. Жители республики недовольны подобными результатами. На фоне этого начались акции протеста.