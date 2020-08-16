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 Сторонники Лукашенко примут участие в митинге поддержки президента

Сторонники Лукашенко примут участие в митинге поддержки президента
Российский лес стоит дороже отечественной нефти

Российский лес стоит дороже отечественной нефти

 Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

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7:13   16 Августа 2020
Общество

Подозреваемый в получении взятки Цепкало находится на Украине

Подозреваемый в получении взятки Цепкало находится на Украине

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сейчас находится на территории Украины. Он был объявлен в международный розыск из-за уголовного дела.

Цепкало попал под подозрение в получении взятки, сообщает "360". Его объявили в розыск не только в Белоруссии, но и в России. Стало известно о местонахождении политика. По информации источника, Цепкало сейчас скрывается в Украине.

Девятого августа прошли всенародные выборы в президента Белоруссии, по результатам которых победил Александр Лукашенко. После итогов голосования в республике начались митинги. Александра Лукашенко в голосовании поддержали 80 процентов граждан.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #белоруссия #цепкало

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