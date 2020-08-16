Подозреваемый в получении взятки Цепкало находится на Украине

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сейчас находится на территории Украины. Он был объявлен в международный розыск из-за уголовного дела.

Цепкало попал под подозрение в получении взятки, сообщает "360". Его объявили в розыск не только в Белоруссии, но и в России. Стало известно о местонахождении политика. По информации источника, Цепкало сейчас скрывается в Украине.

Девятого августа прошли всенародные выборы в президента Белоруссии, по результатам которых победил Александр Лукашенко. После итогов голосования в республике начались митинги. Александра Лукашенко в голосовании поддержали 80 процентов граждан.