Полицейские задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа

Полицейские Великобритании задержали мужчину с наркотическими веществами. В том числе у него обнаружили оранжевые таблетки экстази (МДМА) в форме головы президента США Дональда Трампа.

Правоохранительные органы Соединенного Королевства задержали наркоторговца в городе Лутон. Об этом сообщает телеканал "360".

Полицейские отмечают, что таким необычным образом, используя лицо американского лидера, преступники пытаются увеличить продажи наркотиков. Изъятые у мужчины таблетки содержат очень высокую концентрацию МДМА, поэтому могут серьезно навредить организму.