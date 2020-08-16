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7:03   16 Августа 2020
Происшествия

Полицейские задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа

Полицейские задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа

Полицейские Великобритании задержали мужчину с наркотическими веществами. В том числе у него обнаружили оранжевые таблетки экстази (МДМА) в форме головы президента США Дональда Трампа.

Правоохранительные органы Соединенного Королевства задержали наркоторговца в городе Лутон. Об этом сообщает телеканал "360".

Полицейские отмечают, что таким необычным образом, используя лицо американского лидера, преступники пытаются увеличить продажи наркотиков. Изъятые у мужчины таблетки содержат очень высокую концентрацию МДМА, поэтому могут серьезно навредить организму.

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Автор: Илья Романович
#великобритания #трамп #наркотики

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