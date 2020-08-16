Трамп прокомментировал ситуацию помилования Сноудена

Лидер США Дональд Трамп планирует заняться изучением ситуации с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом. Об этом он пообещал представителям СМИ на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

Трамп признался, что не слишком хорошо разбирается в ситуации со Сноуденом, однако готов приступить к ее изучению. Представители СМИ задали вопрос, хочет ли тот помиловать экс-агента АНБ. Глава Белого дома ответил, что ему надо тщательнее ознакомиться с ситуацией, чтобы принять решение.

Ситуацию со Сноуденом вспомнил член палаты представителей конгресса США от штата Кентукки Томас Мэсси. Он призвал американского лидера помиловать его. Информацией об этом поделился "Интерфакс".

Также известно, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в Российской Федерации. Об этом сообщает телеканал "360".