Белорусский посол в Словакии поддержал мирных протестующих

Белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня заявил о поддержке участников протестных акций. Соответствующее видеообращение он обнародовал на своем YouTube-канале.

Он отметил, что обращается к зрителям не в качестве посла, а как "старейший глава белорусского загранучреждения" и единственный из действующих белорусских дипломатов, работавший еще в МИД СССР. Он заявил, что его шокировала ситуация с избиениями своих же граждан.

МИД часто приравнивается к силовым ведомствам, стремящимся не допустить внешнего вмешательства. Лещеня отметил, что необходимо уважать волю народа.

Дипломат также заявил, что на одном из снимков узнал одноклассника своей дочери, который в смутьянах никогда не числился. Также он выразил солидарность с вышедшими на улицы с мирными шествиями, а также поддержал забастовки рабочих "Кузнечного завода тяжелых штамповок" и БелАЗа.

Выборы президента Белоруссии состоялись девятого августа. С результатом более 80% победу одержал Александр Лукашенко. Недовольные результатами голосования граждане вышли на протестные акции.

Лукашенко накануне выразил настороженность по поводу идеи выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева, информирует телеканала "360".