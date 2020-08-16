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5:51   16 Августа 2020
Общество

Скончался брат президента США Роберт Трамп

Скончался брат президента США Роберт Трамп

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что его младший брат Роберт умер в субботу, 15 августа. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Трамп отметил, что ему очень сложно сообщать эту новость. По словам президента, Роберт Трамп был для него лучшим другом. Пресс-служба Белого дома передала слова американского лидера.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни", – говорится в обращении президента.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #смерть

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