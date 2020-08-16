Скончался брат президента США Роберт Трамп

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что его младший брат Роберт умер в субботу, 15 августа. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Трамп отметил, что ему очень сложно сообщать эту новость. По словам президента, Роберт Трамп был для него лучшим другом. Пресс-служба Белого дома передала слова американского лидера.