Налоговый вычет в России обеспечит возвращение 52 тысяч рублей гражданам

Пенсионные организации в РФ предложили Банку России ввести новые налоговые вычеты. При одобрении инициативы граждане РФ смогут получить 52 тысячи рублей.

Пять видов налоговых вычетов есть в Российской Федерации: стандартный, социальный, инвестиционный, имущественный и профессиональный. Каждый из них позволит россиянам вернуть часть потраченных средств от уплаченного налога на доходы физического лица. Дело в том, что владельцы счетов при ежегодном пополнении до 400 тысяч рублей смогут вернуть до 52 тысяч рублей.

Ранее граждане РФ нашли альтернативу банковским вложениям и начали вносить свои сбережения в ценные бумаги. Маленькие проценты депозитов проиграли по сравнению со сниженными в цене акциями, передает телеканал "360".