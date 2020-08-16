Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп прокомментировал ситуацию помилования Сноудена

Трамп прокомментировал ситуацию помилования Сноудена

 Белорусский посол в Словакии поддержал мирных протестующих

Белорусский посол в Словакии поддержал мирных протестующих
Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

 Кедми о ситуации в Белоруссии: Запад все больше загоняет себя в ловушку

Кедми о ситуации в Белоруссии: Запад все больше загоняет себя в ловушку
СМИ Польши отметило оперативную организацию военного бастиона в Крыму

СМИ Польши отметило оперативную организацию военного бастиона в Крыму

 Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ

Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ
Трамп прокомментировал ситуацию помилования Сноудена

Трамп прокомментировал ситуацию помилования Сноудена

 Белорусский посол в Словакии поддержал мирных протестующих

Белорусский посол в Словакии поддержал мирных протестующих
Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

 Кедми о ситуации в Белоруссии: Запад все больше загоняет себя в ловушку

Кедми о ситуации в Белоруссии: Запад все больше загоняет себя в ловушку
СМИ Польши отметило оперативную организацию военного бастиона в Крыму

СМИ Польши отметило оперативную организацию военного бастиона в Крыму

 Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ

Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ
5:40   16 Августа 2020
Общество

Налоговый вычет в России обеспечит возвращение 52 тысяч рублей гражданам

Налоговый вычет в России обеспечит возвращение 52 тысяч рублей гражданам

Пенсионные организации в РФ предложили Банку России ввести новые налоговые вычеты. При одобрении инициативы граждане РФ смогут получить 52 тысячи рублей.

Пять видов налоговых вычетов есть в Российской Федерации: стандартный, социальный, инвестиционный, имущественный и профессиональный. Каждый из них позволит россиянам вернуть часть потраченных средств от уплаченного налога на доходы физического лица. Дело в том, что владельцы счетов при ежегодном пополнении до 400 тысяч рублей смогут вернуть до 52 тысяч рублей.

Ранее граждане РФ нашли альтернативу банковским вложениям и начали вносить свои сбережения в ценные бумаги. Маленькие проценты депозитов проиграли по сравнению со сниженными в цене акциями, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #экономика #ндфл #вычет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...