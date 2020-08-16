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4:50   16 Августа 2020
Политика

СМИ Польши отметило оперативную организацию военного бастиона в Крыму

СМИ Польши отметило оперативную организацию военного бастиона в Крыму

Москва за короткий срок смогла развернуть на территории Крымского полуострова мощный военный бастион, который негласно называется "зеницей ока Кремля". Такое заявление сделало польское издание Defence24.

Крымская военная база стала серьезной проблемой для НАТО, считает агентство. Автор статьи отмечает, что благодаря таким возможностям у России в критический момент получится отстоять свои интересы на мировой арене.

"Русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы", — заявил автор.

Он отметил, что в ближайшие годы Россия с высокой долей вероятности будет продолжать работать над обороной полуострова. В такой ситуации нет никаких реальных действий от стран региона, а также от членов Североатлантического альянса, заключил эксперт.

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Автор: Яна Либерман
#нато #крым #крымский полуостров

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