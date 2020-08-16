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 Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ

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 Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ

Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ
4:13   16 Августа 2020
Политика

Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ

Бельгийские СМИ высказались о санкциях США против порта Мукран из-за РФ

Власти Германии и России заинтересованы в завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на угрозы от Соединенных Штатов Америки. Свое мнение по поводу этого противостояния высказали бельгийские СМИ.

Белый дом усиливает свою риторику в отношении газопровода. Три сенатора-республиканца написали письмо операторам порта Мукран на острове Рюген в Балтийском море, в котором они обвиняют в открытой поддержке проект "Северный поток — 2" и угрожают санкциями. Об этом сообщает издание New Europe.

Эксперты предполагают, что у США нет шансов наложить ограничительные меры на операторов. Если американцы все же решатся, то это не окажет должного эффекта. Евросоюз планирует ввести поправку в свои законы, которые разрешат не подчиняться требованиям Вашингтона.

Британский эксперт Джастин Уркарт Стюарт считает, что эта риторика только портит отношениям между США и Германией. Немцы заинтересованы в прямых поставках газа, им не нужен транзит через третьи страны или американский сжиженный газ.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #германия #санкции #Северный поток — 2

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