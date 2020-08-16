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3:34   16 Августа 2020
Общество

Депутат Госдумы сделала заявление по третьей волне выплат на детей в России

Депутат Госдумы сделала заявление по третьей волне выплат на детей в России

Правительство РФ может решить вопрос с третьей волной выплат 10 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте до 16 лет. Об этом заявила член Комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что депутаты надеются на решение правительством вопроса по третьей выплате, передает PRIMPRESS. Парламентарий добавила, что семьи, где есть дети в возрасте от трех до семи лет, продолжат получать пособие. Важным условием для этого является то, что доход на одного человека в семье должен не превышать МРОТ.

Российские родители просят государство в третий раз выплатить по 10 тыс. рублей на детей, чтобы иметь возможность собрать ребенка в школу к новому учебному году. Об этом была создана петиция.

В июне и июле этого года, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, семьи уже получили по 10 тыс. рублей на ребенка. Финансовую поддержку получили 28 млн детей, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#дети #госдума #выплаты

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