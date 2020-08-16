Путин распорядился поощрить российских медиков за добросовестную работу

Несколько российских медиков получат поощрение от государства за добросовестную работу и заслуги в сфере здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписано президентом России Владимиром Путиным.

Почетная грамота президента будет вручена главврачу Станции переливания крови в Калининградской области. В этом же регионе награды получат главврач городской больницы №3 и начальник отдела областного Минздрава, передает "Российская газета".

Благодарность объявлена также коллективу врачей одной из детских больниц в Иркутской области. Также ее получат 19 медиков, среди которых и сотрудники московских медучреждений.

Власти Подмосковья ранее решили отблагодарить медиков за их работу во время пандемии коронавируса походами по музеям. Врачи из разных российских регионов смогут бесплатно попасть в любые музеи Московской области безвозмездно до конца 2020 года, передает телеканал "360".