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 Путин распорядился поощрить российских медиков за добросовестную работу

Путин распорядился поощрить российских медиков за добросовестную работу
Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

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3:29   16 Августа 2020
Общество

Путин распорядился поощрить российских медиков за добросовестную работу

Путин распорядился поощрить российских медиков за добросовестную работу

Несколько российских медиков получат поощрение от государства за добросовестную работу и заслуги в сфере здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписано президентом России Владимиром Путиным.

Почетная грамота президента будет вручена главврачу Станции переливания крови в Калининградской области. В этом же регионе награды получат главврач городской больницы №3 и начальник отдела областного Минздрава, передает "Российская газета".

Благодарность объявлена также коллективу врачей одной из детских больниц в Иркутской области. Также ее получат 19 медиков, среди которых и сотрудники московских медучреждений.

Власти Подмосковья ранее решили отблагодарить медиков за их работу во время пандемии коронавируса походами по музеям. Врачи из разных российских регионов смогут бесплатно попасть в любые музеи Московской области безвозмездно до конца 2020 года, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#владимир путин #награда #медики #поощрение

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