ОДКБ: Белоруссия не обращалась в секретариат организации о помощи

Никакие обращения о помощи не поступали в секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

При получении подобного обращения оно бы было рассмотрено в рамках установленного в организации порядка. Все основания для осуществления помощи прописаны в четвертой статье Договора коллективной безопасности, а также в уставе. Пресс-секретарь отмечает, что в любом случае решения будут приняты только после проведения переговоров со всеми государствами.

"В секретариат ОДКБ никаких обращений от Белоруссии в оказании помощи не поступало", — подчеркнул Зайнетдинов.

Четвертая статья Договора о коллективной безопасности ОДКБ сообщает, что при любая агрессия со стороны одного государства или группы государств в сторону стран организации будет расцениваться в виде акта угрозы против всех членов организации. В этом случае все участники ОДКБ будут оказывать необходимую помощь пострадавшему государству, сообщает ТАСС.