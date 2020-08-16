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2:50   16 Августа 2020
Политика

ОДКБ: Белоруссия не обращалась в секретариат организации о помощи

ОДКБ: Белоруссия не обращалась в секретариат организации о помощи

Никакие обращения о помощи не поступали в секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

При получении подобного обращения оно бы было рассмотрено в рамках установленного в организации порядка. Все основания для осуществления помощи прописаны в четвертой статье Договора коллективной безопасности, а также в уставе. Пресс-секретарь отмечает, что в любом случае решения будут приняты только после проведения переговоров со всеми государствами.

"В секретариат ОДКБ никаких обращений от Белоруссии в оказании помощи не поступало", — подчеркнул Зайнетдинов.

Четвертая статья Договора о коллективной безопасности ОДКБ сообщает, что при любая агрессия со стороны одного государства или группы государств в сторону стран организации будет расцениваться в виде акта угрозы против всех членов организации. В этом случае все участники ОДКБ будут оказывать необходимую помощь пострадавшему государству, сообщает ТАСС.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #одкб #агрессия

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