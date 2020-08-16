Жириновский посоветовал Лукашенко обратиться за помощью к российским властям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен как можно быстрее принять решение. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы Владимира Соловьева в YouTube.

Российский политик уверен, что у лидера Белоруссии остался лишь один выход из этого тупика. По мнению Жириновского, Александру Лукашенко следует обратиться за помощью к Правительству РФ. Он порекомендовал ему использовать все договоры между двумя государствами, а также взаимодействовать со спецслужбами.

В Минске 16 августа пройдут митинги, на которых соберутся сторонники и противники лидера республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал "360".