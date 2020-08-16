Упрощены правила получения грантов для отрасли туризма в России

Кабмин России упростил порядок получения грантов для туристической отрасли. По информации пресс-службы ведомства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь представители туристической отрасли оформлять гранты и всю необходимую документацию в электронной форме. Кабмин уточнил, что это касается справок налоговых выплат и сборов, бизнес-планов проектов, информации о числе рабочего персонала, копий учредительных бумаг, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также планируется уменьшить сроки проведения конкурсных отборов. Их определит комиссия Ростуризма. Данную информацию передает издание RT.

Телеканал "360" передает, что премьер-министр Мишустин поручил также привлечь молодежь на Камчатку, поскольку в последнее время наблюдается сильный отток молодого населения из региона.