Лукашенко приказал перевезти десантников на запад страны из-за учений НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен в связи с проведением учений сил НАТО в соседних странах Польше и Литве. В связи с этим он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду на западные границы республики.

Войска будут переброшены из Витебска в Гродно, передает РИА Новости. По словам белорусского лидера, на западных границах республики сохраняется напряженная ситуация.

ЦИК Белоруссии ранее объявил Лукашенко президентом страны после выборов, прошедших 9 августа. Белорусский лидер набрал более 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — более 10%. Несогласные с результатами выходят на несанкционированные протесты.