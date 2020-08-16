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 Лукашенко приказал перевезти десантников на запад страны из-за учений НАТО

Лукашенко приказал перевезти десантников на запад страны из-за учений НАТО
1:17   16 Августа 2020
Политика

Лукашенко приказал перевезти десантников на запад страны из-за учений НАТО

Лукашенко приказал перевезти десантников на запад страны из-за учений НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен в связи с проведением учений сил НАТО в соседних странах Польше и Литве. В связи с этим он поручил перебросить воздушно-десантную бригаду на западные границы республики.

Войска будут переброшены из Витебска в Гродно, передает РИА Новости. По словам белорусского лидера, на западных границах республики сохраняется напряженная ситуация.

ЦИК Белоруссии ранее объявил Лукашенко президентом страны после выборов, прошедших 9 августа. Белорусский лидер набрал более 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — более 10%. Несогласные с результатами выходят на несанкционированные протесты.

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Автор: Василий Пименов
#нато #белоруссия #десантники #александр лукашенко

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