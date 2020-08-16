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0:45   16 Августа 2020
Происшествия

Суд Стамбула отпустил таксиста после попытки ограбить туриста

Суд Стамбула отпустил таксиста после попытки ограбить туриста

Турист из Азербайджана едва не остался без телефона в турецкой столице Стамбул. Он стал жертвой неудачного ограбления местным таксистом, пишет издание IHA.

Мужчина воспользовался услугой такси, чтобы добраться до квартала Фатих в Стамбуле. Когда он вышел из машины, то вспомнил, что забыл в ней телефон. Азербайджанец попытался попросить у водителя вернуть ему имущество, однако таксист неожиданно уехал, попытавшись скрыться, передает Федеральное агентство новостей.

Правоохранителям удалось поймать водителя. Позже над ним состоялся суд, однако было принято решение отпустить неудавшегося вора.

Случаи правонарушений в Турции в отношении туристов не редкость. Ранее местные гиды нашли незаконный способ заставлять туристов покупать экскурсионные туры под угрозой запрета на выход из отеля, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #турция #стамбул #турист #ограбление

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