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0:12   16 Августа 2020
Общество

Лукашенко продлил деятельность правительства до начала работы нового состава

Лукашенко продлил деятельность правительства до начала работы нового состава

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового состава. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время обращения Лукашенко заявил, что члены правительства Белоруссии должны были сложить полномочия перед вновь избранным главой государства. Прошлый состав, как отметил президент, будет продолжать свою работу до окончательного формирования нового состава Совета министров.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен развертыванием учений НАТО в соседних Литве и Польше, сообщает телеканал "360".

Выборы главы Белоруссии прошли девятого августа. В ЦИК страны признали победителем Александра Лукашенко. Он набрал 80 процентов голосов.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #цик #лукашенко

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