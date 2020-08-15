Лукашенко заявил Путину, что не допустит "кордона стран"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер заявил, что договорился с Владимиром Путиным о противодействии создания "кордона стран", отделяющего Россию от Запада. Лукашенко также заполучил у президента России согласие на помощь для Белоруссии при необходимости, передает РИА Новости.

Девятого августа прошло всенародное голосование в Белоруссии, по результатам которого пост вновь занял Александр Лукашенко. После итогов выборов в стране начались массовые беспорядки. Александра Лукашенко в голосовании поддержали 80 процентов граждан.