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22:51   15 Августа 2020
Политика

Лукашенко раскрыл свои цели на посту президента Белоруссии

Лукашенко раскрыл свои цели на посту президента Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стремится сохранить стабильность в стране. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Глава государства сообщил, что на текущий момент он не имеет каких-либо иных целей, кроме сохранения независимого и стабильного государства. Данное заявление он сделал на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии, отмечает Sputnik Беларусь.

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После этого в стране начались массовые несанкционированные акции протеста, которые обернулись массовыми беспорядками. Действующего главу государства Александра Лукашенко поддержали 80,1% избирателей.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #протесты

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