Лукашенко раскрыл свои цели на посту президента Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стремится сохранить стабильность в стране. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Глава государства сообщил, что на текущий момент он не имеет каких-либо иных целей, кроме сохранения независимого и стабильного государства. Данное заявление он сделал на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии, отмечает Sputnik Беларусь.

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После этого в стране начались массовые несанкционированные акции протеста, которые обернулись массовыми беспорядками. Действующего главу государства Александра Лукашенко поддержали 80,1% избирателей.