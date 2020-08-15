Минздрав Турции заявил о рекордных 1256 случаях COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Турции достигло 1256. Об этом сообщается на странице министра здравоохранения Фахреттина Коджи в Twitter.

В своем аккаунте чиновник сообщает, что за последние сутки скончался 21 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших составило 5955 человек.

Общее число выявленных в Турции случаев достигло 248 117. Из них вылечившихся — 229 972.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий поделился с Nation News важностью дисциплины во время снятия ограничительных мер по коронавирусу.