Пенсионерка-инвалид поучаствовала в московской акции в поддержку Фургала

Акция российской оппозиции прошла в Москве в поддержку митингов в Хабаровском крае. На ней присутствовала пенсионерка-инвалид Мария, которая известна как одна из "профессионально протестующих".

Большинство участников оказались членами либеральных движений и организаций. А пенсионерка постоянно принимает участие в оппозиционных мероприятиях, независимо от их тематики и целей.

Вот уже восьмой раз, когда она оказывается в центре внимания либеральной прессы. Недавно пенсионерка выступала в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а в июле держала плакаты на Пушкинской площади против внесения поправок в Конституцию РФ, передает Nation News.

В 2019 году, когда бабушку много раз привозили на акции юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь, в Сеть попала переписка ее команды. В ней было сказано, что оппозиционерам бабушку буквально сдал "в аренду" собственный внук.