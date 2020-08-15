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Названы самые популярные места для отдыха в Крыму

Названы самые популярные места для отдыха в Крыму

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Названы самые популярные места для отдыха в Крыму

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21:39   15 Августа 2020
Общество

Названы самые популярные места для отдыха в Крыму

Названы самые популярные места для отдыха в Крыму

Список был составлен на основании данных бронирования жилья туристами на период с 1 сентября по 31 октября нынешнего года. Отмечается, что бюджетнее всего можно отдохнуть в Николаевке, а дороже всего — в Ялте и Мисхоре.

Самыми популярными городами для отдыха в бархатный сезон стали: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь, Саки. Также эксперты Tvil.ru перечислили самые распространенные для отпусков крымские поселки — Алупка, Николаевка и Мисхор.

По данным сервиса, российские туристы планируют провести на море осенью в среднем от восьми до 11 ночей. Также известно, что они потратят на свое проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #крым #отдых #куррорты

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