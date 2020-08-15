Названы самые популярные места для отдыха в Крыму

Список был составлен на основании данных бронирования жилья туристами на период с 1 сентября по 31 октября нынешнего года. Отмечается, что бюджетнее всего можно отдохнуть в Николаевке, а дороже всего — в Ялте и Мисхоре.

Самыми популярными городами для отдыха в бархатный сезон стали: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь, Саки. Также эксперты Tvil.ru перечислили самые распространенные для отпусков крымские поселки — Алупка, Николаевка и Мисхор.

По данным сервиса, российские туристы планируют провести на море осенью в среднем от восьми до 11 ночей. Также известно, что они потратят на свое проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки.