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 Зеленского высмеяли за слова о "несправедливой" передаче граждан РФ

Зеленского высмеяли за слова о "несправедливой" передаче граждан РФ
20:41   15 Августа 2020
Политика

Зеленского высмеяли за слова о "несправедливой" передаче граждан РФ

Зеленского высмеяли за слова о "несправедливой" передаче граждан РФ

Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что решение белорусских властей передать России 32 граждан РФ является несправедливым и неприемлемым, раскритиковали пользователи Сети.

Белоруссия 14 августа передала РФ ее граждан, задержанных в конце июля под Минском. Зеленский сообщил, что такое поведение некорректно и недопустимо в дружеских отношениях двух государств. Секретарь СНБО Алексей Данилов также осудил соответствующее решение Минска, назвав его "недружественным шагом".

Пользователи соцсетей посмеялись над Зеленским. Некоторые подчеркнули, что решение Белоруссии наоборот являлось разумным, справедливым и вполне приемлемым.

"Вовка, не ной. Лучше сбацай сценку. Коли больше все равно не умеешь", — заявил один из комментаторов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #белоруссия #соцсеть #зеленский

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