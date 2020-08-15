Зеленского высмеяли за слова о "несправедливой" передаче граждан РФ

Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что решение белорусских властей передать России 32 граждан РФ является несправедливым и неприемлемым, раскритиковали пользователи Сети.

Белоруссия 14 августа передала РФ ее граждан, задержанных в конце июля под Минском. Зеленский сообщил, что такое поведение некорректно и недопустимо в дружеских отношениях двух государств. Секретарь СНБО Алексей Данилов также осудил соответствующее решение Минска, назвав его "недружественным шагом".

Пользователи соцсетей посмеялись над Зеленским. Некоторые подчеркнули, что решение Белоруссии наоборот являлось разумным, справедливым и вполне приемлемым.