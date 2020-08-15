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20:25   15 Августа 2020
Экономика

Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

Россияне подняли на смех возмущенных из-за монеты с Курилами японцев

Комментарии японских читателей газеты Hokkaido Shimbun, которых возмутила новость о выпуске в России монеты в память о Курильской десантной операции, не остались без внимания российских пользователей.

Японцы высказали мнение, что правительство должно принять меры и ответить выпуском монеты с призывом вернуть так называемые "северные территории". Некоторые также выступили с призывом выпустить монету в честь победы в Русско-японской войне.

В России такое негодование вызвало иронию. Русскоговорящие пользователи в соцсетях начали отвечать японцам на их планы забрать Курилы. Так, одна из пользователей сообщила, что это желание вызывает только смех, передает ФАН.

Некоторые россияне уверены, что "островную тему" в Японии лоббируют США. Пользователи выразили недоумение, как в таком случае возможна дружба между Токио и Вашингтоном после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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Автор: Ирина Большунова
#япония #курилы #монета

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