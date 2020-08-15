Сатановский назвал последствия для Запада при отрыве Белоруссии от России

Политолог Евгений Сатановский предостерег страны Запада от попыток разорвать связи Белоруссии и России через протесты против президента страны Александра Лукашенко. Ситуация в Восточной Европе и на большей части постсоветского пространства тревожна для РФ, считает эксперт.

По мнению Сатановского, Запад во главе с США не просто продолжает блокировать российские связи с Европой, (в частности, через остановку газопровода «Северный поток—2»), но и хочет «отгрызть очередной кусок» от области серьезных международных взаимодействий РФ. Речь идет о Белоруссии.

Сатановский считает, что Запад пытается разыграть в стране сценарий Украины, Грузии, Молдавии и Армении. Политолог напомнил, что Прибалтика и бывшие страны ОВД давно заражены русофобией. Учитывая политику некоторых постсоветских стран, именно Белоруссия является «одним из последних рубежей защиты национальных интересов Москвы в ближнем зарубежье», убежден политолог.

В эфире шоу «Соловьев LIVE» политолог усомнился, что «стиль кота Леопольда» с простыми воззваниями к миру и дружбе в такой ситуации будет продуктивен. Он также призвал к более активной защите интеграции с Минском.

«Что-то мне представляется, что, если накроется белорусско-российское партнерство, если не будет все нормально и с большими гарантиями – не с той "интеграцией", которая у нас была, а с настоящей, – то, извините пожалуйста, кто не хочет говорить с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, будет говорить с [главой Минобороны РФ Сергеем] Шойгу. Есть такая формула», — рассказала Сатановский.

Политолог прямо заявил, что нельзя отдавать врагу то, «что находится рядом», на это просто нет права, тем более если нет возможности решать все дипломатическим путем.

Волна протестов захлестнула Белоруссию после выборов президента, прошедших 8 августа. Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.