Су-27 совершил перехват самолета-разведчика США над Черным морем

Американский военный самолет, двигавшийся в направлении государственной границы России, был замечен над нейтральными водами Черного моря.

В воздух был срочно поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Он приблизился к объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес". Российский экипаж дождался разворота воздушного судна ВМС США от границы РФ и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Все действия Су-27 осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.