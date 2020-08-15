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20:14   15 Августа 2020
Армия

Су-27 совершил перехват самолета-разведчика США над Черным морем

Су-27 совершил перехват самолета-разведчика США над Черным морем

Американский военный самолет, двигавшийся в направлении государственной границы России, был замечен над нейтральными водами Черного моря.

В воздух был срочно поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Он приблизился к объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес". Российский экипаж дождался разворота воздушного судна ВМС США от границы РФ и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Все действия Су-27 осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.

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Автор: Илья Романович
#черное море #вмс сша #самолет-разведчик #су-27 #перехват самолета

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